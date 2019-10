Den Haag blijkt een maatje te groot voor Krikke

Tweede verdachte van schietinci­dent in Zoetermeer aangehou­den in Den Haag

14:15 Een tweede verdachte is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het schietincident gistermiddag in een woning op de Gershwinrode in Zoetermeer. Naast de 19-jarige man die in de woning aangehouden, blijkt ook een 18-jarige man opgepakt. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd.