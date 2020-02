Den Haag blundert: Honderden nieuwe woningen in Binckhorst krijgen last van stinkende asfaltcentrale

Vrouw in trein bij station Moerwijk van telefoon beroofd door tweetal, daarna nog een beroving

12:35 Twee vrouwen zijn gisteravond van hun telefoon beroofd door twee mannen. Dat meldt de politie. De overvallen gebeurden los van elkaar, maar wel allebei in de buurt van station Moerwijk in Den Haag. De politie onderzoekt of er een verband is.