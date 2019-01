Den Haag brengt dromen en kansen van 27.000 mensen in bijstand in kaart

Met een vriendelijker bejegening en een persoonlijk op-maat-plan wordt komende jaren onder mensen in de bijstand toegewerkt naar een duurzame job, schetsen de twee wethouder zojuist in het stadhuis.



‘De mens staat centraal, niet het systeem is leidend’, is een van de actiepunten. Mensen die langdurig in de bijstand zitten, krijgen voortaan hulp van buddy’s en daarnaast komen er stageplekken.





Den Haag krijgt een ouderenambassadeur die gaat lobbyen bij bedrijven om 50-plussers aan een job te helpen. De stad gaat ook verlammende stressfactoren in iemands leven in beeld brengen. Zoals schulden of gebrek aan kinderopvang. ,,We proberen te helpen en te ontzorgen.’’ Via een werkfit-programma leren mensen die al jaren thuis op de bank zitten weer een dagritme op te bouwen. En er komt een fonds waar mensen geld kunnen lenen voor een opleiding of cursus.