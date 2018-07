Den Haag Centraal drukker dan ooit

Het aantal mensen dat aankomt of vertrekt van Den Haag Centraal groeit gestaag. Op een gemiddelde werkdag in 2017 telde het Haagse Centraal Station 87.107 in- en uitstappers. Dat is 6,2 procent meer dan in 2016, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nederlandse Spoorwegen. In 2015 waren er ‘slechts’ 77.783 in- en uitstappers op dit station. Maar ook op de stations Den Haag Laan van NOI, Moerdijk en Ypenburg zetten meer reizigers voet op het perron. Utrecht Centraal is het allerdrukste station in Nederland met gemiddeld 186.000 reizigers per dag. Amsterdam Centraal staat op de tweede plek met gemiddeld 184.000. Daarna volgen Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Schiphol Airport.

Rijswijk en Voorburg

Opvallend aan de cijfers in de regio is dat het aantal treinreizigers bij Den Haag Hollands Spoor juist flink is afgenomen. Ongeveer 4100 reizigers kozen op een gemiddelde werkdag in 2017 een ander eindstation of tussenstop. Ook in Rijswijk en Voorburg nam het aantal reizigers af.



In Delft is er een kleine stijging te zien met het aantal reizigers. Daar kwamen gemiddeld 2.8 procent meer mensen aan. In Delft Zuid is er een daling van 13.4 procent. Maar ook de stations Zoetermeer en Zoetermeer Oost zijn minder in trek bij de treinreizigers.