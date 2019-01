Den Haag Centraal weer vrijgegeven na vondst verdacht pakketje

Voormalig begeleider van surveillan­ce­hon­den: ‘Normale honden bijten niet’

26 januari De Amerikaanse bulldog, die in mei in Alphen een hond halfdood beet, is op last van de officier van justitie geëuthanaseerd. Een uitzonderlijke maatregel. Bijtgevallen blijken echter geen zeldzaamheid. De politie heeft er een dagtaak aan.