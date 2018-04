Den Haag decor voor nieuwe kerstfilm 'All you need is love'

Bij Hotel des Indes in Den Haag maakt een grote filmploeg twee dagen lang filmopnames. Er worden morgen, net zoals vandaag, scènes opgenomen voor de nieuwe kerstfilm 'All You Need is Love, gebaseerd op het gelijknamige programma. Hierin spelen grote acteurs als Fedja van Huêt, Bracha van Doesburgh en Waldemar Torenstra.

De kerstklassieker 'All You Need is Love' met presentator Robert ten Brink zorgt altijd voor de nodige emotie bij heel tv-kijkend Nederland. Het programma, waarin geliefden met elkaar herenigd worden, trekt elk jaar miljoenen kijkers. De nieuwe speelfilm, die losjes gebaseerd werd op het tv-programma, wordt deels in het centrum van Den Haag opgenomen. Dat meldt Indebuurt Den Haag.

In de film wordt Robert ten Brink, oftewel Dr. Love, gespeeld door Fedja van Huêt. Hij is na het overlijden van zijn vrouw het geloof in de liefde kwijtgeraakt en vlucht, vlak voor de befaamde kerstspecial, naar de Schotse hooglanden. Zijn producer en redactie moeten in korte tijd een nieuwe host voor het programma zien te vinden.

Nieuwe regie

In eerste instantie zou de film geregisseerd worden door Job Gosschalk, maar nadat hij door verschillende acteurs beschuldigd werd van seksuele intimidatie, is hij van het project afgehaald. Hij wordt vervangen door Will Koopman. Zij is bekend van de Gooische Vrouwen films.

Koopman gaf eerder al aan 'met Gosschalk te doen te hebben'. ,,We hebben regelmatig contact gehad over de regie. Hij vindt het heel fijn dat ik dit doe. Het is niet makkelijk om een film van een ander over te nemen."

De film is in december in de bioscoop te zien.