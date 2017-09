Den Haag deelt uit: minder afvaltaks, miljoenen voor groei van de stad

Voor het themajaar 'Scheveningen 200 jaar badplaats' wordt 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Dat forse bedrag wekt wrevel in de coalitie: ,,Al jaren knokken we om toegang tot de zorg te verbeteren'', zegt PvdA-fractieleider Martijn Balster. ,,En dan giet dit college overgebleven zorggeld in champagneglazen.'' HSP'er Peter Bos pleit ook voor extra zorggeld: ,,Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de WMO afschaffen of verlagen.''