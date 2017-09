Den Haag deelt vrolijke doosjes groenten uit aan kinderen

In de bakjes zitten groenten, informatie over gezond eten, recepten en een vormpje waarmee figuurtjes uit de groenten kunnen worden gestoken. De stad richt zich op de armere buurten omdat daar over het algemeen meer kinderen met overgewicht wonen volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Door het voorkomen van gewichtsproblemen op jonge leeftijd wordt de kans verkleind dat het kind later gezondheidsproblemen krijgt.



Uit een eerdere proef in Rotterdam bleek dat kinderen meer groenten gingen eten na het uitdelen van de boxjes. ,,We wilden dat ouders groente aan hun kinderen gingen aanbieden als tussendoortje'', zei interventieontwikkelaar Eiskje Clason toen tegen onderzoeksbureau Cephir. ,,Kinderen eten overdag bijvoorbeeld zonder protest snoeptomaatjes of een stuk wortel of komkommer.''



Staatssecretarissen Martin van Rijn en Jetta Klijnsma en wethouder Rabin Baldewsingh trappen de proef af op een voorschool in Escamp. Na afloop van de pilot wordt met ouders en kinderen geëvalueerd om te zien of er een vervolg in zit.