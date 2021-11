Den Haag demonstreert voor betaalbaar woonbeleid: ‘Iedereen die onze eisen steunt is welkom’

Column Je kunt erom lachen, maar vergis je niet: DENK is een factor van betekenis in onze stad

Hoe bewust bent u? Bewust ben je niet met je knieën. Bewust ben je niet met je oksels. Bewust ben je met je hersens. Je hersens kunnen veel meer dan u denkt. Maar weet u wat het probleem is: we gebruiken maar 8 procent van onze printplaat. We functioneren geestelijk maar voor 8 procent. Die andere 92 procent gebruiken we niet. Dat hebben we ontdekt met die andere 8 procent.

10 november