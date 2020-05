Den Haag doet nieuwe poging om meer verzwegen vastgoed in het buitenland op te sporen

Johannes Leertouwer heeft Crossing Border ‘uitgebreid bezocht’ voor zijn negatieve advies

15:44 Johannes Leertouwer, voorzitter van de adviescommissie Kunst en Cultuur, ontkent dat hij nooit op Crossing Border is geweest voordat hij een negatief oordeel velde over het festival. ,,Een ander commissielid en ikzelf hebben het festival uitgebreid bezocht”, zei hij bij de presentatie van zijn advies aan een groep raadsleden. ,,Het is jammer dat zulke mededelingen in het publieke domein worden gedaan.”