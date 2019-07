Den Haag dokt 300 tot 1000 euro voor sloop zwaar vervuilende diesel of Puch

Wie zijn Puch of dieselauto vanaf 15 juli inlevert en laat slopen krijgt in Den Haag 300 tot 1000 euro cadeau van de gemeente. Daarvan kan hij zo’n beetje een jaar lang met het openbaar vervoer reizen, of een (elektrische) fiets of E-brommer kopen.

Het college heeft de maatregel zojuist opnieuw bekrachtigd, nadat de populaire regeling vorig jaar stil had gelegen omdat het budget op was. De stad heeft deze week voor de milieumaatregel 200.000 euro in een extra subsidiepotje apart gezet. Wie geld wil ‘cashen’ moet snel handelen, want de regeling gaat volgende week in en eindigt op 31 december van dit jaar.

De gemeente Den Haag is sinds 2013 bezig met het verbeteren van de luchtkwaliteit via deze subsidies. De regeling, die eerst alleen toegankelijk was voor vervuilende auto’s, bleek razend populair. Het subsidieplafond van 2013 werd daarom na een paar maanden al verhoogd van 1,5 miljoen naar 3 miljoen euro. Honderden Hagenaars lieten hun diesel slopen.

Later werd de regeling ook toegankelijk voor mensen die hun brommer of scooter met een verbrandingsmotor lieten slopen.

Sloop

Voor het demonteren van een vervuilende snorfiets of brommer wacht een subsidie van 300 euro. De eigenaar van een diesel die naar de sloop gaat, vangt 1000 euro retour. Te besteden in het openbaar vervoer of voor de aanschaf van een fiets.

De coalitie stelde vorig jaar in haar coalitieakkoord dat zij nog veel verder wil gaan om de lucht te verbeteren in de stad. Er komt bijvoorbeeld een verbod op tweetakters Puch, Kreidler en Tomos. Dat stuitte direct op veel verzet, omdat er juist in Den Haag veel diehards zijn hun Puch koesteren. Verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) kondigde dit voorjaar aan dat ze vóór de zomervakantie met een plan van aanpak zou komen. Dat leverde meteen forse kritiek op van de fans van de Puch, Kreidler, Tomos en Zündapp die hun nostalgische voertuig willen behouden. ,,Een Puch met een hoog stuur is een icoon,” bitste een liefhebber. ,,Volgens mij slaan we in Nederland gierend door,’’ stelde een andere Hagenaar.

Quote De uitstoot van de brommers is zwaar vervuilend en mensen met astma of longemfy­seem hebben er last van Liesbeth van Tongeren, Wethouder Duurzaamheid

Van Tongeren liet de verwijten van zich afglijden. ,,Ik ben hier niet op aarde om populair te doen. Mijn doel is om tot een goed en rechtvaardig beleid te komen. De uitstoot van de brommers is zwaar vervuilend en mensen met astma of longemfyseem hebben er last van,” zei ze.

Het plan van aanpak voor het verbod op de Puch is vertraagd. Het komt niet voor, maar ná de zomervakantie, meldt haar woordvoerder. ,,Het wordt geïntegreerd in een groter plan voor schoner vervoer in de stad.” Wethouder Liesbeth van Tongeren was vandaag niet bereikbaar voor een reactie op de stand van zaken.