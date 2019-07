Het Vuurwerkfestival in Scheveningen gaat niet door omdat de organisatoren en de gemeente het niet eens kunnen worden over de veiligheidsmaatregelen. Het vuurwerkfestival is met 400.000 bezoekers voor Haagse begrippen een enorm evenement dat ook nog eens in het donker op een moeilijke locatie wordt gehouden.



De vorige editie in augustus was achteraf gezien al geen succes. Zonder dat er echt ongelukken gebeurden waren alle betrokkenen het er achteraf over eens dat dat meer geluk dan wijsheid was. De drommen mensen duwden soms te lang tegen elkaar op. Het afvoeren van het publiek duurde ook langer dan aangenaam was.



Er was al als voorwaarde gesteld dat het festival dit jaar na het hoogseizoen zou moeten plaatsvinden. Maar de gemeente wilde meer. Een verhuizing van het vuurwerk in de richting van de haven zou ook voor meer lucht zorgen. Voor de organisatoren (alle restaurants, strandtenten en hotels rondom de boulevard) was dit weer onbespreekbaar. Zij wilden ook nog wel wat aan het feestje kunnen verdienen. Deze afgelasting moet voor iedereen een waarschuwing zijn. Den Haag dreigt in de versukkeling te raken door het terecht moeten handhaven van veiligheidseisen. De nieuwsjaarsvuren waren wat dat betreft een dure les.