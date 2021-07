Den Haag dreigt keihard gekort te worden: ‘Waar gaan we op bezuinigen, sport, buurthuizen? Zeg het maar...’

,,Welke keuze maken we straks?’’ vraagt D66-raadslid Daniël Scheper zich af. ,,Gaan we korten op buurthuizen, op sportaccommodaties? Zien we af van een nieuw zwembad? Want op die keuzes komt het wel neer als we straks zoveel miljoenen moeten inleveren’’, zegt hij over het voorstel van partijgenoot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.