Den Haag eert M.C. Eschers fantasiewereld vol optische illusies ‘Kunst moet leuk zijn!’

indebuurt.nl Mysterie opgelost: daarom liggen er zandbergen bij de koppes op Schevenin­gen

Wat is het toch heerlijk om op Scheveningen uit te waaien. Tijdens een wandeling in de wind liepen we zomaar tegen grote zandbergen op. Er werd toevallig net helmgras op gepland. Waarom liggen die bergen daar? Wij zoeken het uit.