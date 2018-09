Den Haag en Delft dé hotspots voor wildplassers en -poepers

Met 1040 wildplas- en poepboetes staat Den Haag aan kop. Dat komt neer op 19,8 boetes op de tienduizend inwoners. De wildplassers zorgen voor een goede impuls voor de kas met de 140.000 euro aan geïncasseerde boetes. Den Haag is een toeristische stad, wat de aantallen voor een deel kan verklaren.



Als studentenstad kon Delft niet in het rijtje ontbreken. De stad doet het dan ook relatief niet veel beter dan Den Haag. Daar zijn 13,3 boetes uitgedeeld op tienduizend inwoners, in totaal 135 boetes.



In Zoetermeer en Westland wordt er een stuk minder vaak 'buiten de pot gepiest'. In Zoetermeer zijn er 72 boetes uitgedeeld, wat neerkomt op 5,8 boetes op tienduizend inwoners, en in Westland zijn er 48 wildplasboetes uitgedeeld wat neerkomt op 4,5 boetes op de tienduizend inwoners.



In Midden-Delfland en Wassenaar gedragen ze zich een stuk beter. In de eerste gemeente is slechts twee keer een boete uitgedeeld, in het villadorp drie keer.



