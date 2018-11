Den Haag en Düsseldorf werken aan directe intercity

Volgens de gemeente zijn alle partijen er over eens dat de snellere verbinding er moet komen. Op dit moment moeten reizigers die vanuit Den Haag via Eindhoven naar Düsseldorf reizen nog twee keer overstappen.

Het plan heeft wel wat voeten in de aarde. Er zijn technische vraagstukken op te lossen, laat de wethouder weten. ,,Dat zit hem onder andere in de beschikbaarheid van treinmaterieel dat geschikt is voor de verschillende beveiligingssystemen en stroomsterktes in Nederland en Duitsland,’' aldus Van Asten.