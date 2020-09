Den Haag en omgeving koploper corona: ‘Besmettingen vooral in privésfeer, let er op’

Dat laatste is een boodschap die urgenter is dan ooit. Het aantal besmettingen in Den Haag en de rest van Haaglanden zoals Delft en Zoetermeer, vindt vooral plaats ‘achter de voordeur’. Het is daarmee ook een van de belangrijkste antwoorden op de reeks vragen die de Haagse Stadspartij stelt aan het stadsbestuur over de verontrustende situatie in Den Haag.