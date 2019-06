Den Haag en Rotterdam maken deal om woningmarkt aan te pakken

Den Haag moet de komende twintig jaar 50.000 woningen bij bouwen om de wooncrisis te bestrijden. Zo was tot nu toe de afspraak. Haagse en Rotterdamse huurprijzen rijzen door de schaarste de pan uit. Mensen die willen verhuizen grijpen mis. Starters kunnen geen kant op. En beleggers drijven de prijzen op. De markt zit muurvast.



,,Ik sta met mijn poten in de modder en moet een probleem oplossen'', zei wethouder Boudewijn Revis (VVD, bouwen en wonen) gisteren in het politieke debatprogramma Buitenhof. Daarin werd gediscussieerd over de maatregelen die Den Haag neemt om de woningmarkt weer vlot te trekken.



Wie in de hofstad middelduur (700 tot 950 euro per maand) wil huren, mag in de toekomst bruto én inclusief zijn vakantiegeld in zijn eentje maximaal 55.000 euro per jaar verdienen. Voor een stel of gezin ligt die grens 10.000 euro hoger. Wie te goedkoop gaat wonen, krijgt in de toekomst een boete. Den Haag is de eerste stad in Nederland die deze maatregel treft.