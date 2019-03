Den Haag Fossielvrij wil Eneco kopen

Update Kwetsend spandoek en twee poppen bevestigd aan Haagse moskee

21:18 Tegen de gevel van de As-Soennah-moskee in Den Haag is vanmorgen een spandoek geplaatst met daarop beledigende teksten aan het adres van de profeet Mohammed. Naast het spandoek was een etalagepop in Arabische kleding, half ontbloot en voorzien van baard, met in het kruis een babypop geplaatst.