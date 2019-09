‘Den Haag gaat aan de citymarketing voor de hoogopgeleide toerist’

Amplificatie is een veelgebruikte methode in de reclamewereld - en zeker in de wereld van de citymarketing. Ooit hadden wij een heuse wethouder Citymarketing, Frits Huffnagel. Hij bracht ons het stadslogo van kunstenaar Anton Corbijn, waarbij een vlieger als een zwemmende zaadcel boven de duinen hing. Daar was toen een hoop ophef over. Amplificatie! De boodschap versterken is een beproefd concept en daarom toog wethouder Richard de Mos naar 020 om een toeristische campagne af te trappen die meer toeristen naar Den Haag moet lokken. De hoofdstad wordt gebruikt om de hofstad te verkopen, prima plan. De winkel genaamd ‘I Amsterdam’ - deze kreet is overigens ook een idee van Frits H., wat is die man toch begaafd voor een simpele Leidenaar - is voor drie maanden omgetoverd tot een uithangbord voor onze stad der steden. In de winkel staan de bekende streekproducten; hopjes, gebak, lokaal gebrouwen biertjes én er wordt informatie verstrekt over de hofstad. Dit alles om internationale toeristen te verleiden, maar pas op: ‘Brallende Britten mogen wegblijven’, meent wethouder De Mos. Dat zal vast gebeuren. Uit onderzoek blijkt dat Den Haag met name geschikt is voor de hoger opgeleide toerist. De toerist die van cultuur houdt, van de zee en musea.