Den Haag gaat Afghaanse vluchtelingen opvangen, zoekt nog naar locaties

Den Haag is op zoek naar plekken om Afghaanse vluchtelingen op te vangen. ‘Als derde grote stad van Nederland hebben we een verantwoordelijkheid te dragen’, schrijft het stadsbestuur in een brief aan de Haagse gemeenteraad. ,,De nood is hoog en we willen het scenario van crisisopvang voorkomen.”

Het ministerie van Binnenlandse zaken riep onlangs de Nederlandse gemeenten op om zich te melden voor de opvang van asielzoekers. Door de 1600 evacués uit Afghanistan dreigen de asielzoekerscentra binnen een paar weken vol te raken.

Den Haag wil dus helpen en verkent op dit moment de mogelijkheden om snel tijdelijke locaties te realiseren voor de opvang van asielzoekers en dan ‘met name de opvang van Afghaanse vluchtelingen’. De gemeente trekt hierbij nadrukkelijk op met de Haagse regio waar wellicht ook goede opvanglocaties te vinden zijn.

Een klus wordt het wel: ,,Zoals u weet zijn we de afgelopen tijd zeer actief op zoek gegaan naar locaties voor statushouders en zorgdoelgroepen in Den Haag. Maar de beschikbare ruimte is schaars in onze stad”, schrijft het stadsbestuur.

Humanitaire gronden

In de gemeenteraad is verdeeldheid. Zo willen partijen als GroenLinks en de Haagse Stadspartij de Afghaanse vluchtelingen graag in de stad opvangen. ,,Deze mensen zijn geëvacueerd op humanitaire gronden en lopen gevaar omdat zij de Nederlandse overheid hebben geholpen in de strijd tegen de taliban en bij de wederopbouw van Afghanistan. We mogen ook niet vergeten dat elke samenwerking van de Afghanen met Nederland onze samenleving heeft beschermd en geholpen”, zei GroenLinks-raadslid Serpil Ates onlangs.

Hart voor Den Haag wil dat de vluchtelingen niet in Den Haag of Nederland worden opgevangen, maar in hun eigen regio, aldus fractievoorzitter Richard de Mos. ,,Daar moet de internationale gemeenschap, dus ook Nederland, financieel voor aan de lat staan. Maar Hart voor Den Haag roept al langer dat het absorptievermogen van de stad is bereikt en is dan ook tegen het opvangen van Afghaanse vluchtelingen in Den Haag.”