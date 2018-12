Den Haag gaat bij verkiezingen de stemmen dag later tellen met verse ploeg tellers

Het gaat om een experiment. Het voorstel daarvoor gaat volgende week naar de gemeenteraad. Volgens burgemeester Pauline Krikke neemt met de nieuwe manier van tellen de betrouwbaarheid van de definitieve uitslag toe. ,,Het tellen van de stemmen gebeurde tot dusver ’s avonds laat na een lange verkiezingsdag”, zegt ze. ,,Dan bestaat er een risico op telfouten door vermoeidheid en tijdsdruk. Door nu de volgende ochtend in alle rust en met een frisse blik in een extra telronde de stemmen per kandidaat te tellen, neemt de betrouwbaarheid van de definitieve uitslag nog verder toe.”

Nieuwe ploeg

Deelname aan dit experiment sluit aan bij het advies van de gemeentelijke ombudsman. Hij zei in september in een evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 dat het beter zou zijn om op de verkiezingsavond zelf alleen het aantal stemmen per partij te tellen en de volgende ochtend door een frisse nieuwe ploeg het aantal stemmen per kandidaat te laten vaststellen.