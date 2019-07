Den Haag gaat boerkaverbod handhaven: ‘De Nederlandse wet geldt overal’

Extra musea, attracties en nieuwe hotels: Den Haag zet in op meer kwaliteits­toe­ris­ten uit hele wereld

7:01 Na het werk op je gemakje door Escher in het Paleis of het Mauritshuis struinen. Grote kans dat het binnenkort kan, want de gemeente wil een avondopenstelling van musea. Ook extra hotels, (familie)attracties en een avondprogramma in Scheveningen moeten van Den Haag dé kwaliteits toerismestad van Nederland maken.