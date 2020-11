Den Haag gaat carbidschieten verbieden

Carbidschieten, waarbij brokken carbid in een melkbus, blik of metalen bouwsel tot ontploffing worden gebracht, is van generatie op generatie een traditie in het noorden en oosten van het land. In de Randstad staat carbidschieten opeens in de belangstelling omdat vuurwerk dit jaar is verboden tijdens de jaarwisseling. Carbidschieten was nog niet verboden.