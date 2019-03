Den Haag gaat de wolken kussen

Wie over tien jaar Den Haag binnenrijdt, zal de stad waarschijnlijk nauwelijks herkennen. Over een decennium wordt de Haagse skyline geregeerd door hoogbouw. In het Haagse centrum kussen torens van 150 tot 180 meter de wolken. De stad die zo lang op een dorp bleef lijken, zal dan voorgoed zijn veranderd.



Onder meer rond de drie stations - Centraal, Hollands Spoor en Laan van Nieuw Oost-Indië - gaat Den Haag de komende jaren flink de lucht in. Gewoon, omdat het móet. Een stad die tot 2040 pakweg 100.000 inwoners extra moet zien te herbergen, doet dat natuurlijk niet met rijen grondgebonden eengezinswoningen. ,,Dan zijn we tot Haarlem aan het bouwen'' zegt verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis met een lach.