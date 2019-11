Den Haag gaat geen boetes meer uitschrijven aan mensen die hulphond meenemen naar het park

De wijziging in de wet komt na veel verontwaardigde en boze reacties op het verhaal van Suzanne Dorrestein. Zij is vanwege een agressieve vorm van MS voor bijna elke handeling in haar leven afhankelijk van haar hulphond Wammes, maar die is niet overal welkom.

De 54-jarige Haagse werd eerder dit jaar door twee handhavers aangesproken toen ze met haar zwarte labrador door stadspark De Verademing liep. Volgens de handhavers geldt het verbod op honden in stadsparken voor elke hond, zonder uitzondering van hulphonden. Dorrestein mocht het park verlaten met een waarschuwing, maar kreeg de belofte dat ze volgende keer een vette boete zou krijgen.

In een reactie liet de directeur stadsbeheer weten dat het niet om discriminatie zou gaan ten opzichte van personen met een handicap, maar om een verboden gebied voor honden. Zo gaf hij aan dat Dorrestein wel welkom is in het park zonder haar hond. Voor Dorrestein is dat echter geen optie. Zonder Wammes kan ze haar huis niet verlaten.

De lokale fractie van D66 diende raadvragen in naar aanleiding van het verhaal dat Dorrestein deelde. De gemeenteraad besloot hierop om een regel toe te voegen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin staat dat voor hulphonden in stadsparken een uitzondering geldt. De wet gaat op 1 januari 2020 in. Tot die tijd geldt een gedoogbeleid.

Suzanne Dorrestein deed eerder haar verhaal over haar aanvaring met handhavers in het park