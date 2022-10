Den Haag gaat lerarentekort te lijf met eigen opleiding voor docenten: ‘Hopelijk komend schooljaar al’

Met een lerarenopleiding in de stad hoopt Den Haag dat veel meer aankomende docenten in de Haagse regio stage gaan lopen en een baan gaan zoeken. Onlangs reageerde minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf positief op het Leidse onderzoek dat aantoont dat er voldoende animo is voor een Haagse lerarenopleiding op universitair niveau.

Wel moet het opleidingsplan organisatorisch en inhoudelijk nog getoetst worden. Dat zou over enkele maanden kunnen gebeuren. ,,We streven ernaar om in september 2023 van start te gaan”, schrijft het Haagse stadsbestuur in de begroting.

Belangrijke stap

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, onderwijs) is heel blij met de belangrijke stap die nu gezet is: ,,Met het lerarentekort en de grote zorgen die dit met zich meebrengt, is het geweldig om samen met de Universiteit Leiden in onze eigen stad te werken aan een nieuwe lerarenopleiding. Al duurt het nog even voordat de eerste leraren afstuderen.”

Afgestudeerden van de Haagse bachelor-opleiding kunnen na het halen van een diploma aan de slag als leraar in het primair onderwijs en als tweedegraads docent in het voortgezet onderwijs voor de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Juist in die exacte vakken is er nu nog een groot tekort aan docenten op Haagse middelbare scholen.

Na de zomervakantie vreesden meerdere Haagse scholen het schooljaar te moeten beginnen met een vierdaagse schoolweek. Uiteindelijk konden ze met het nodige kunst- en vliegwerk nog net voldoende personeel vinden om toch volledig les te kunnen geven.

