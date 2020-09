Den Haag gaat nieuwkomers niet dwingen om te in te burgeren: ‘Als ze gemotiveerd zijn, gaat het vanzelf’

studenten vertellen Mbo in coronatijd: ‘Studenten willen niets liever dan volop aan de bak’

18 september Leren in de praktijk, daar stáát het mbo-onderwijs voor. Is dat haalbaar in een tijd van afstand en annuleringen? Bij de horecaopleiding is het voorzichtige antwoord ja. ,,Maar de spelregels veranderen elke dag.”