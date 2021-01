Den Haag gaat ook kijken naar discriminatie binnen eigen organisatie: ‘Hier zal nog wel een pittig woordje over gewisseld worden’

Explosieve groei meldingen discrimina­tie in Den Haag: ‘Mensen denken vaker: ik laat dit niet over mijn kant gaan’

9 januari Het aantal meldingen van discriminatie in Den Haag is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Daar waar er in 2019 nog ‘maar’ 170 meldingen en klachten binnenkwamen bij Den Haag Meldt, de instantie waar Hagenaars terecht kunnen over discriminatie, waren dat er vorig jaar ruim 450. ,,De mensen denken steeds vaker: ik laat dit niet over mijn kant gaan’’, merkt de Gemeentelijke Ombudsman Addie Stehouwer.