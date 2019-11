Den Haag gaat op zoek naar drugssporen in rioolwater: ‘Snuifje op feestje is niet onschuldig’

Den Haag wil de aanwezigheid van drugs in het rioolwater gaan meten. Uit de gegevens valt veel op te maken over het gebruik van cannabis, cocaïne en andere drugs in de stad.

Burgemeester Remkes noemt de rioolmetingen ‘een interessante suggestie’ en gaat erover in gesprek met de gemeentelijke veiligheidspartners’, schrijft hij na vragen van het CDA.

De metingen kunnen uitsluitsel geven over de hoeveelheid drugs die in de stad wordt gebruikt, over de soorten drugs én over de pieken in het gebruik. Zo laat internationaal rioolonderzoek zien dat ecstacy en cocaïne vooral in het weekeinde worden geslikt en gesnoven en dat cannabis veel meer gelijkmatig over de week wordt gerookt.

Criminaliteit

Informatie over drugsgebruik wordt steeds belangrijker gevonden nu de criminaliteit rond hennep, cocaïne en synthetische drugs stijgt. Ook in Den Haag heeft de politie de drugsmarkten en -netwerken de afgelopen jaren zien groeien, stelt het Haagse stadsbestuur.

CDA’er Daniëlle Koster is blij met de reactie van de gemeente. ,,Ik heb jaren geleden al om drugsmetingen in het rioolwater gevraagd. Toen vond men dat niet nodig. Het doet me deugd dat het stadsbestuur nu wel het belang inziet van meer informatie over drugsgebruik en van het gevaar van de normalisering van gebruik.’’

Quote Partygan­gers moeten beseffen dat een snuifje op een feestje niet onschuldig is Minister Grappenhuis

Ze verwijst naar een politieke bijeenkomst met de eenheidschef van de Haagse politie. ,,Van hem hoorden we dat jongeren vroeger vooral werden gepakt voor winkeldiefstallen en inbraken, maar nu steeds vaker in de klauwen vallen van keiharde drugsbendes. Zoals minister Grappenhuis (Justitie, red.) al zei: partygangers moeten beseffen dat een snuifje op een feestje niet onschuldig is. Dat jonge kinderen daar de dupe van worden.’’

Geschokt

Het stadsbestuur wil ook meer te weten komen over de criminele inmening in de bovenwereld van Den Haag. ‘Net als Amsterdam’, schrijft het stadsbestuur in een verwijzing naar het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’, dat in de hoofdstad tot geschokte reacties leidde.

Onder regie van een regionaal expertisecentrum wordt gewerkt aan een Haags beeld van d ondermijning in de stad en de daarmee gepaard gaande drugscriminaliteit.