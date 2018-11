Den Haag gaat tientallen woningen in Rijswijk bouwen

Volgens wethouder Boudewijn Revis, die het plan gisteren presenteerde, zijn de gronden in 1988 aangekocht ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Moerwijk Zuid. De ontwikkeling is echter nooit tot stand gekomen. Tot nu. Sinds 2011 is de islamitische stichting in het perceel gehuisvest en op 30 november dit jaar loopt haar huurcontract af.



Ondanks dat de stichting had aangegeven het pand te willen kopen, heeft de gemeente besloten om niet aan dat verzoek te voldoen. De gemeente hoeft geen alternatieve locatie voor de stichting te zoeken, maar biedt wel aan haar te laten blijven tijdens ten tijde van de planontwikkeling.



Op de plek kunnen 40 à 60 woningen worden gerealiseerd. Volgens wethouder Revis heeft Rijswijk positief gereageerd op de bouwplannen, maar moet het stadsbestuur er nog de laatste klap op geven.



