Den Haag gaat uit van coronaproof verkiezingen: Zelf rood potloodje mee en drie stemdagen

Video Twee molotov­cock­tails aangetrof­fen bij buiten­brand in Twickel­straat

Voor een portiekflat aan de Twickelstraat in Den Haag is afgelopen nacht brand uitgebroken. Volgens calamiteitensite District8 is de brand ontstaan nadat er twee molotovcocktails richting het pand werden gegooid.

10:50