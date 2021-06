Den Haag gaat wildgroei aan fastfoodzaken aanpakken: ‘Om de vijf meter een ongezonde hap’

superbespaarders Lieve (43) geeft tot 800 euro uit aan boodschap­pen: ‘Verant­woord eten is best duur’

11:16 Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Lieve Witteveen (43) die zo min mogelijk consumeert om haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.