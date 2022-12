Den Haag geeft jaarlijks half miljoen euro uit om milieubewuste burger ‘een fijn gevoel’ te geven

Kindermoor­de­naar Harke Jager overleden in tbs-kli­niek

In een tbs-kliniek is Harke Jager (1958) overleden. De man werd in 1996 veroordeeld voor de moord op Felicita Oostdam uit Den Haag. Ze was negen jaar. Felicita was een van de drie kinderen die tussen november 1994 en augustus 1995 werden vermoord of verdwenen.

