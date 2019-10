Den Haag geeft toestemming voor 10 meter hoge brandstapels bij jaarwisseling

Maximale bouwhoogte

Over de hoogte van de torens valt niet te discussiëren volgens de gemeente, maar de bouwers hopen op andere alternatieven zoals meerdere stapels of uitbouwen in de breedte. Volgens De Scheveninger vestigen de bouwers voor de komende jaren hun hoop op nieuwe onderzoeken, waarbij er gekeken wordt naar een uitbreiding van de maximale bouwhoogte van de stapels. Voor dit jaar is het namelijk te kort dag voor een vergunningsaanvraag, zeggen de betrokken bouwers tegen de krant.

Onderzoek

Tijdens de afgelopen jaarwisseling ontstonden er vuurkolken die door de harde wind over Scheveningen trokken en een spoor van vernieling achterlieten. Overal in Scheveningen ontstonden kleine brandjes door het vliegvuur. Achteraf bleken de torens hoger dan afgesproken en bleek dat de andere afspraken rondom de bouw niet werden nageleefd, aldus de gemeente. Hierop werd een onderzoek ingesteld dat wordt uitgevoerd door Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).



Binnenkort zullen alle resultaten van het onderzoek naar buiten worden gebracht. Tussentijds heeft burgemeester Krikke al informatie toegespeeld gekregen die zij niet met de hulpdiensten heeft gedeeld, waardoor er nog een hoop onduidelijk is. Wel al duidelijk is dat het toezicht op de vreugdevuren op alle fronten faalde omdat niemand zijn vingers er aan wilde branden. Daarnaast zouden er niet-toegestane brandbare stoffen zoals vuurwerk, benzine en andere brandversnellende stoffen zijn gebruikt. Mede daardoor brandde de houtstapel in Scheveningen sneller en anders dan verwacht. De gemeente was verantwoordelijk om hier toezicht op te houden, maar desondanks werd het gebruik van de verboden stoffen niet opgemerkt.