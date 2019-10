Den Haag geeft toestemming voor kleine vreugdevuren bij jaarwisseling

Politie doet onderzoek naar dood van Hagenaar (40), twee verdachten aangehou­den

10:19 Een 40-jarige Hagenaar is afgelopen zondag ‘mogelijk onder verdachte omstandigheden’ gestorven. De man werd onwel in een woning aan de Hengelolaan op zondagavond, korte tijd later overleed hij in het ziekenhuis. Dat meldt de politie vandaag.