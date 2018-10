Den Haag geeft ‘visitekaartje’ af met indrukwekkende promovideo Invictus Games

Het filmpje begint al gelijk met een pakkend shot van De Wolf die over de boulevard van Scheveningen fietst. In eerste instantie heb je het niet door, maar dan valt het opeens op: hij heeft maar één been. In de video wordt op een indrukwekkende wijze verteld hoe hij gehandicapt is geraakt. De beelden worden afgewisseld: een ontploffing, dan De Wolf weer die intens om zich heen kijkt, terwijl hij fietst. Dan een shot vanuit de sporter die op een brancard ligt en zwaargewond een helikopter in wordt gedragen. Een revalidatie volgt.



,,Ik vind het heel knap hoe in beeld is gebracht wat ervaringen in een oorlogsgebied voor militairen en veteranen betekenen’’, aldus burgemeester Pauline Krikke, die ook onder de indruk is van de promotievideo. ,,Hoe ze die een plek proberen te geven en hoe topsport hen daarbij helpt.’’