Den Haag geniet samen met burgemeester van Koningsnacht in binnenstad

Bussen met Haagse kinderen betrokken bij aanrijding in België: twee gewonden, meerdere kinderen ziek

Twee bussen met kinderen van de Haagse Rugby Club (HRC) zijn maandagavond betrokken geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in de Beverentunnel (R2) in Kallo. Daarbij vielen twee lichtgewonden. De andere kinderen kregen noodopvang in een nabijgelegen sporthal.