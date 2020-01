Den Haag groeit harder dan verwacht: ‘Nu al te weinig banen’

UPDATE & VIDEO 38-jarige man aangehou­den voor brandstich­ting bij CBR in Rijswijk, hele maand geen theorie-exa­mens

3 januari De brandweer heeft vanochtend een brand in een kantoor van het CBR in Rijswijk geblust. De politie heeft snel daarna in de buurt een 38-jarige man uit Den Haag opgepakt voor brandstichting. Zo'n dertig mensen waren aanwezig in het gebouw.