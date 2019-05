Den Haag haalt tijdrit van één van de grootste wielerrondes van Benelux binnen

BinckBank TourWielerliefhebbers in Den Haag en omstreken mogen de datum van zaterdag 17 augustus alvast met rode pen in de agenda zetten: op die dag wordt het centrum van de stad de mogelijk beslissende tijdrit verreden van de BinckBank Tour, een van de grootste wegwedstrijden in Nederland en België.

De renner, pardon ex-renner, die zich vermoedelijk het meest van de deelnemende ploegen op speciaal deze dag verheugt is Michael Boogerd (46). ,,Als kleine jongen droomde ik ervan om in deze stad te koersen’’, vertelt de geboren en getogen Hagenaar met een twinkeling in zijn ogen. ,,Het is er nooit van gekomen. Ook niet toen ik als prof overal en nergens reed.’’

Nu, als ploegleider van de onder een Nederlandse licentie rijdende wielerploeg Roompot, komt het er alsnog van. En niet zomaar in een etappe waarin de renners in een vloek en een zucht langs het publiek scheren, maar in de mogelijk beslissende tijdrit, waarin de coureurs één voor één een halve dag lang op volle snelheid voorbij zullen komen. Bovendien is een individuele tijdrit in een overwegend vlak land bij uitstek de rit waarin het klassement wordt ‘gemaakt’.

Parcours

Volledig scherm De route van de wielertour © Gemeente Den Haag Tijdens de onthulling van het parcours, vanochtend op het stadhuis van Den Haag, glom niet alleen Boogerd van trots, maar naast hem bepaald ook wethouder Richard de Mos. ,,Om een internationaal aansprekende wielerronde binnen te halen, past helemaal bij onze ambitie om Den Haag als sportstad op de kaart te zetten.’’

Het zevendaagse evenement – met twee jaar geleden nog Tom Dumoulin als winnaar – begint op de een na laatste dag in Den Haag rond het middaguur voor de ingang van het Babylon Hotel, op de Bezuidenhoutseweg. Daarna gaat het op een parcours van bijna negen kilometer via onder andere de Laan van Nieuw Oost-Indië naar het Malieveld. ,,Top voor de stad’’, stelt De Mos opgewekt vast. ,,Niet alleen vanwege 150 wielrenners en hun gevolg, maar ook vanwege alle belangstellenden die deze wedstrijd zal trekken. Ik reken op zeker 20.000 mensen. Als je dan ook nog weet dat deze wielertour via Eurosport en andere tv-zenders wereldwijd 50 tot 60 miljoen kijkers trekt, dan levert dat natuurlijk een geweldige exposure op voor Den Haag.’’

Vriendenclub

Daar komt nog bij dat er in de schaduw van de BinckBank Tour nog meer wielergerelateerde activiteiten zijn op die bewuste zaterdag. De Mos: ,,We willen zoveel mogelijk inwoners erbij betrekken. We gaan teamtijdritten organiseren voor amateurs. Je kunt dan bijvoorbeeld deelnemen als bedrijf of als vriendenclub.’’

De kans dat Michael Boogerd dan op de fiets klimt is klein. Hij is niet zo van de korte ritten. Bovendien trapt hij vaak genoeg op de pedalen door Den Haag, vertelt de in België woonachtige ploegleider. Springt soms ’s ochtends thuis op de fiets en zet dan koers naar het ouderlijk huis in het Bezuidenhout. ,,Even een kopje koffie doen met mijn moeder. En daarna weer terug.’’