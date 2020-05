Den Haag hangt massaal de vlag halfstok, nu al kransen en bloemen bij oorlogsmonumenten

4 meiDen Haag heeft massaal gehoor gegeven aan de oproep om de vlag uit te hangen voor Dodenherdenking. Veel straten in de stad, onder meer in de Archipelbuurt en Benoordenhout, zijn veranderd in een ware vlaggenzee.

Normaal gesproken schrijft het vlaggenprotocol voor dat het rood-wit-blauw op 4 mei pas na 18.00 uur halfstok mag worden buiten gehangen. Omdat de Dodenherdenking dit jaar onder heel andere omstandigheden plaatsvindt, riep het Nationaal Comité 4 en 5 mei op de vlag de hele dag halfstok te hangen. Onder meer in de Malakkastraat spraken buren met elkaar af om daar met zijn allen gehoor aan te geven. Kinderen hebben op de middenstraat, in de aanloop naar Bevrijdingsdag, een grote rood-wit-blauwe vlag gekrijt. In de Van Soutelandelaan in de buurt Duinzigt hangt bij bijna elk huis de vlag uit.

Vlaggenzee in de Malakkastraat in de Archipelbuurt

Bloemen

Omdat alle plechtigheden op de avond van de Dodenherdenking zijn afgelast, hebben tal van Hagenaars in de loop van de dag al bloemen neergelegd bij bekende oorlogsmonumenten in de stad. Dat gebeurde onder meer bij de poort van Nationaal Monument Oranjehotel in Scheveningen en het Monument Bombardement Alexanderkazerne.

Op de Waalsdorpervlakte was het overdag een komen en gaan van passanten. Diverse bezoekers legden bloemen neer bij de plek waar tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 mensen door de Duitse bezetter ter dood werden gebracht. De gebruikelijke herdenking, georganiseerd door de Vereniging Erepeloton Waalsdorp, trekt jaarlijks 3000 belangstellenden. Door de coronamaatregelen kan dit jaar slechts een besloten bijeenkomst worden gehouden met een zeer beperkt aantal deelnemers. De herdenking is wel op televisie te zien bij RTL4. De Bourdonklok wordt op deze avond slechts door één persoon geluid in plaats van de gebruikelijke drie. Om 16.00 uur heeft de politie het gebied rond het oorlogsmonument afgesloten voor publiek.

Het monument op de Waalsdorpervlakte trok overdag veel bezoekers.

Kinderherdenking

Ook de Kinderherdenking in Madurodam speelt zich af voor een zeer select gezelschap. Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding was een groot televisiespektakel gepland met zogenoemde Augmented Reality (AR)-technieken zoals die ook worden toegepast in The Passion. In plaats daarvan wordt een ingetogener programma gepresenteerd via live-stream, die ook via de site van het AD is te volgen. Kinderen konden een vrijheidsbloem insturen, vergezeld van een persoonlijke vrijheidswens. Die bloemen komen op het George Maduroplein te liggen voor de ingang van het familiepark. De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei heeft kinderen en hun ouders met klem opgeroepen om op de avond van de Dodenherdenking niet naar Madurodam te komen.

Bloemen voor 'het poortje' van Nationaal Monument Oranjehotel