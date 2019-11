Den Haag hangt vol met protestposters waarop KOZP-voorman is afgebeeld als Zwarte Piet

De intocht van Sinterklaas is vandaag en overal langs de route hangen posters; van de Scheveningse haven tot aan de Haagse binnenstad. Als je goed naar de posters kijkt, is het gezicht van Zwarte Piet vervangen door een afbeelding van Jerry Afriyie, de voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). De posteractie is vermoedelijk een tegengeluid van voorstanders van Zwarte Piet omdat KOZP, die tegen Zwarte Piet in de huidige vorm is, vanmiddag vanaf 13.00 uur demonstreert op de Laan van Reagan en Gorbatsjov op de Koekamp in Den Haag.