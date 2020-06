Den Haag heeft 175 ‘Lief en Leedstraten’: ‘Burenhulp was nog nooit zo belangrijk’

In zo’n lief-en-leedstraat neemt een aantal buren het voortouw om het onderlinge contact te verbeteren. De eerste werd geopend in februari 2019 . Vandaag kwam daar de Wachtumsestraat in de wijk Morgenstond bij. Elke Lief en Leedstraat heeft een gangmaker die het Lief en Leedpotje beheert.

Parbhudayal: ,,Er is in deze coronacrisis veel verdriet en onzekerheid. Gelukkig zien we ook het goede in mensen naar boven komen. Juist in deze tijd is er een groter risico dat mensen in een isolement raken. Burenhulp was nog nooit zo belangrijk. Onze Lief en Leedstraten zijn daar een prachtig voorbeeld van.”