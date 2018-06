'Den Haag heeft als opnamestad meer te bieden dan Amsterdam'

In 72 uur tijd een op en top Haagse film maken: dat is de opdracht van de wedstrijd voor jonge en talentvolle cineasten.

Nog vier dagen hebben talentvolle filmmakers om zich in te schrijven voor de competitie 72 Hrs The Hague. Voor het tweede jaar daagt acteur Stephan Evenblij creatievelingen uit een korte film te maken die zich, op welke manier dan ook, op een herkenbare plek in Den Haag afspeelt.

De competitie staat open voor iedereen. Er hebben zich al 18 teams ingeschreven, maar er is plek voor meer. ,,Het gaat echt om filmproducties'', benadrukt Stephan Evenblij. ,,Het maken van een film is ingenieuzer dan een video. In een film is over elk shot nagedacht: welke stem, welke woorden, omgeving, licht.''

Evenblij liep een jaar of wat geleden het stadhuis binnen met het idee een competitie te houden rond de filmlocatie Den Haag. ,,We hebben hier niet echt een klimaat met veel filmmakers'', zegt hij. ,,Dat komt omdat er geen academie bestaat. Als opnamelocatie heeft Den Haag echter veel meer te bieden dan steden als Amsterdam of Rotterdam. We zitten in een grote stad, we hebben wolkenkrabbers, historische gebouwen, industriële plekken, strand, duinen en veel groen. Gelukkig heeft de gemeente tegenwoordig een loket waar filmmakers zich kunnen melden. Dit Film Office faciliteert en bemiddelt bijvoorbeeld bij het vinden van locaties. Met 72 Hrs The Hague willen we ook talent uit eigen stad dat podium geven.''

Quote Den Haag heeft alles in huis dat een stad tot de

perfecte filmloca­tie maakt Stephan Evenblij

De eerste editie was volgens Evenblij zo'n succes, dat veel van de finalisten nu al zijn doorgestoten naar het echte vak. ,,Zeker tien deelnemers van vorig jaar moesten afzeggen omdat ze te druk zijn met lopende klussen. Als dat zo doorgaat worden we slachtoffer van ons eigen succes.''

Western

Het enige dat de deelnemers tot nu toe weten is het thema: western. Op 27 juni begint de wedstrijd. Dan maakt Evenblij aan de deelnemers bekend welke typische Haagse plek en welk object - bijvoorbeeld een cowboyhoed - in de film moeten voorkomen. Ook krijgen zij een zin mee die in de maximaal vijf minuten durende rolprent moet terugkeren. Evenblij: ,,Dat doen we omdat de makers niet mogen werken met een bestaand script. Het is de bedoeling dat het hele proces van scenario schrijven, opnemen en monteren in drie dagen tijd gebeurt. Komende donderdag zul je overal in de stad ijverige filmploegen aan het werk zien.''

Na de finale op 9 juli worden de tien beste films gedurende twee weken non-stop in zeecontainers op een aantal locaties in de stad vertoond.