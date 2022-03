Den Haag heeft grootste opkomst van vier grote steden na tweede stemdag: 8,5 procent ging al stemmen

Plaats Delict Gestolen buit op vreemde plaatsen: kunstwerk van legende Nam June Paik bij grofvuil gedumpt

Gestolen buit kan op de vreemdste plaatsen in de stad opduiken. Zo kreeg de stadsredactie van deze krant in november 1995 een telefoontje dat er een bronzen Boeddhabeeld lag in de Oog-in-‘t-Zeilstraat, sowieso al een bijzondere naam. In een container werd onder een tapijt de goedlachse heilige gevonden. Voor de rubriek Plaats Delict beschrijft Hans Hemmes elke week een plek met een ‘bloederig’ verleden.

