Den Haag heeft meeste racistische incidenten

In Den Haag zijn in 2017 de meeste racistische en antisemitische incidenten van het land geregistreerd door de politie. Dat blijkt uit een analyse van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Anne Frank Stichting.

In heel het land daalde vorig jaar het aantal racistische en antisemitische incidenten. Ook in Den Haag, van 4,1 incidenten per 10.000 inwoners naar 3,9 in 2017. Toch is de hofstad de gemeente waar het afgelopen jaar de meeste voorvallen door de politie werden genoteerd.

De oorzaak van het hoge aantal in Den Haag wordt niet gegeven, omdat dit onduidelijk is. ,,Het valt buiten het doel van dit onderzoek om op regionaal niveau apart onderzoek te doen.’’

En die regionale verschillen zijn best groot. Waar de incidenten in Den Haag een beetje afnamen, daalden ze met bijna veertig procent in Amsterdam. Van 414 in 2016, naar 256 in 2017. In Rotterdam namen ze juist toe. De Maasstad is - met de provincie Limburg - de enige gemeente waar dat het afgelopen jaar gebeurde.

Charlie Hebdo

Het instituut kan geen feitelijke oorzaak vinden voor de daling, maar ziet de afname van onrust in Nederland als een mogelijkheid hiervoor. Er wordt verwezen naar de terroristische aanslagen in 2015, waaronder die op het satirische weekblad Charlie Hebdo. ,,Hoewel in 2016 en 2017 ook aanslagen plaatsvonden, lijkt hieraan een zekere mate van gewenning te zijn.’’