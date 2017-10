Den Haag helpt bij vertrek Shell

De economische gevolgen van de sluiting door Shell van twee kantoren met bijna 3.000 werknemers in Rijswijk overstijgen die van de gemeente. Voor het zoeken naar vervanging voor de grote werkgever is daarom door Rijswijk direct contact gezocht met andere regionale partijen, waaronder de gemeente Den Haag, Innovation Quarter en het wervingsbureau voor internationale bedrijven WFIA. Dat zegt René van Hemert, wethouder economie in Rijswijk.

Quote Shell is een belangrijke trekker voor andere bedrijven. René van Hemert

Trekker

Hij betreurt het zeer dat Shell, na ruim 50 jaar, vanaf volgend jaar gefaseerd twee locaties sluit op bedrijventerrein Plaspoelpolder. ,,Shell is een belangrijke trekker voor andere bedrijven.’’ De kantoren ombouwen tot woningen is geen optie. ,,Die bestemming is er daar niet.’’

Het vertrek van het Shell-hoofdkantoor Onderzoek en het opleidingsbureau - met 10.000 medewerkers die er per jaar komen voor training - is vooral een verlies voor lokale toeleveringsbedrijven en de horeca. Hoe groot dat verlies is, weet de wethouder nog niet.

Wel verwacht hij dat werknemers die in Rijswijk wonen dat zullen blijven doen. ,,Een groot deel van hen verhuist naar Shell in Den Haag en Amsterdam. Dat is goed te bereizen.’’

Van Hemert is ‘niet somber’ over het opnieuw invullen van de kantoren. ,,Behoud je de opleidingsfunctie van het complex, dan kan je zelfs denken aan een campus voor technische studenten. Op het middelpunt van de lijn TU Delft en de Haagse Hogeschool.’’