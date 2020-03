Den Haag helpt getroffen ondernemers met heel pakket aan gunstige maatregelen

De maatregelen maken deel uit van een heel steunpakket dat de gemeente Den Haag heeft opgetuigd om de door de coronacrisis getroffen bedrijven uit de brand te helpen. Zo hoeven ondernemers die in een pand van de gemeente zitten, nu evenmin huur te betalen. Eenzelfde aanpak wil het stadsbestuur gaan stimuleren bij andere verhuurders.

,,U maakt zich ongetwijfeld zorgen, net als ik”, schrijft economiewethouder Saskia Bruines in een open brief aan de Haagse ondernemers. ,,Ik verzeker u dat wij volop aandacht hebben voor uw zorgen en steevast werken aan acties om u te helpen.‘’

Quote Ik zie onderne­mers nieuwe manieren zoeken om te blijven ondernemen. Dat toont hun innovatie kracht Saskia Bruines

Kwetsbaar

Zo wil ze ook hulp bieden aan kwetsbare sectoren in de stad om te voorkomen dat ondernemers of personeel terugvallen in de bijstand. Hoe die steun eruit komt te zien, is nog onduidelijk. Verder gaat de Haagse wethouder investeren in extra marketing om omzetverliezen te beperken. De gemeente zal zelf zoveel mogelijk lokaal gaan inkopen.

Of het MKB en Koninklijke Horeca Den Haag het pakket aan maatregelen voldoende vinden, moet nog blijken. Deze week waarschuwden ze al dat de Haagse economie dreigt in te storten en vroegen ze het stadsbestuur om forse ingrepen. ,,We moeten de boel straks zo snel mogelijk weer zien aan te slingeren”, zei Koninklijke Horeca Den Haag: ,,Er is geen tijd te verspillen.‘’

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Een leeg terras in het centrum van Den Haag nadat horeca gesloten is vanwege maatregelen tegen het coronavirus. © ANP

Het verzoek om de veertien miljoen euro aan jaarlijkse bezuinigingen op toerisme en economie terug te draaien heeft wethouder Bruines naast zich neergelegd. Ook is onduidelijk hoeveel extra miljoenen de gemeente Den Haag bereid bereid is in de lokale economie te steken om zo de schade van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken.

Hartverwarmend

De Haagse hulp bestaat ook uit de uitbreiding van de dienstverlening aan ondernemers, zodat de steun die de rijksoverheid biedt ook terecht komt bij lokale bedrijven en zelfstandigen. Zo kunnen de laatsten drie maanden inkomensondersteuning krijgen.En kunnen bedrijven kredieten krijgen waarvoor de rijksoverheid tot negentig procent garant staat.

Wethouder Saskia Bruines is ook heel trots op het Haagse bedrijfsleven. ,,Ik zie zoveel hartverwarmende initiatieven waarbij ondernemers elkaar of Hagenaars helpen, ondanks de zorgen over het eigen bedrijf", schrijft ze. ,,Ook zie ik ondernemers nieuwe manieren zoeken om te blijven ondernemen. Dat toont hun innovatie kracht.”

Mantelzorgers

Buiten de steun aan lokale bedrijven biedt het stadsbestuur ook een voordeeltje aan Haagse mantelzorgers en medewerkers in de zorg. Omdat van mantelzorgers nu erg veel gevraagd wordt, krijgen zij gratis vijftig uur extra parkeertegoed.