Den Haag herdenkt razzia waarin 13.000 jonge mannen werden opgepakt: ‘Er werd niet over gepraat’

Louis Seesink was een van de mannen die bij de Operatie Sneeuwvlok is weggevoerd. Zijn dochter vond onlangs op zolder getypte velletjes met als kop Mijn reis naar Duitschland.



Seesink, die na de oorlog nooit wilde vertellen over de razzia, schreef daarin dat hij zat ondergedoken in een zaaltje van Hotel Ritz aan het Buitenhof. ,,'s Morgens bij het opstaan hadden we in de gaten dat het mis was. Overal stonden mitrailleurs op straat. Toen hoorden we in de Passage schreeuwen, een schot. De Duitschers waren 8 jongens te vlug af en deze werden direct gegrepen."