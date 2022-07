Den Haag herontdekt eigen grachten: ‘Fantastisch om de stad vanaf het water te zien’

Golfsurf­ster Eveline is terug na zware tijd: ‘Mijn leven kwam ineens tot stilstand’

Voor Nederlands beste golfsurfster Eveline Hooft (22) moest er een ernstige blessure plus zware revalidatie aan te pas komen om zich te realiseren dat er een andere manier is om topsport te bedrijven. Een gezondere manier, een manier meer in balans.

7 juli